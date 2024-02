Altro che Fiorentina, il Genoa vuole cedere Gudmundsson in Inghilterra a peso d’oro

Come riportato stamattina da Calciomercato.com Gudmundsson verrà ceduto in Premier League nel corso del mercato estivo, infatti la società ligure avrebbe respinto gli assalti della Fiorentina con questa finalità: mantenere il talento islandese fino a giugno per poi venderlo in Inghilterra a peso d’oro, infatti ci sono vari interessamenti registrati come quelli di Tottenham e West ham per il giocatore. Con il primo il Genoa ha,già, ottimi rapporti creati con la cessione di Dragusin a gennaio. Ecco che si comprende la grande resistenza di fronte alla Fiorentina, il Genoa vuole ricavare ancora di più e sa che da queste squadre può ottenere quello che vuole.