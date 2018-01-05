Allo stadio Franchi maschere con la faccia di Borja Valero per gli amici fiorentini dello spagnolo

Il ritorno di Borja Valero a Firenze da avversario sta facendo emergere l'enorme affetto dei tifosi viola e di tanti amici fiorentini nei confronti del centrocampista spagnolo. Molti di loro sono allo...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2018 20:29

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