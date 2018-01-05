Allo stadio Franchi maschere con la faccia di Borja Valero per gli amici fiorentini dello spagnolo
Il ritorno di Borja Valero a Firenze da avversario sta facendo emergere l'enorme affetto dei tifosi viola e di tanti amici fiorentini nei confronti del centrocampista spagnolo. Molti di loro sono allo...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 20:29
Il ritorno di Borja Valero a Firenze da avversario sta facendo emergere l'enorme affetto dei tifosi viola e di tanti amici fiorentini nei confronti del centrocampista spagnolo. Molti di loro sono allo stadio con la maschera che ritrae il volto di Borja Valero. La Fiesole invece ha cantato "C'è solo Borja Valero". Ecco la foto postata su Instagram da Rocio Rodriguez