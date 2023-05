Allegri: “Vlahovic alla Fiorentina non era abituato a vivere certi momenti, è normale…”

Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset commentando il gol segnato da Vlahovic contro il Lecce, queste le sue parole: “Vlahovic è sempre stato sereno anche quando non segnava, è normale che ha vissuto una situazione che nella sua breve carriera non ha mai vissuto perchè lui è arrivato alla Fiorentina e tutto era bello e tutto andava a gonfie vele ma nel calcio ci sono anche questi momenti, è stato bravo a rimanere sereno, oggi ha fatto un gol straordinario, ha finito la partita in crescendo”

