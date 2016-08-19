Allegri: "Viola avvantaggiata, ecco perché. Pjanic out? Due soluzioni"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla così alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina: “Le condizioni di Pjanic? Lo valuterò oggi, mentre Evra sarà a disposizione. Quest’...

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla così alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina: “Le condizioni di Pjanic? Lo valuterò oggi, mentre Evra sarà a disposizione. Quest’anno sono arrivati 5 giocatori nuovi ed è poco tempo che lavoriamo insieme, servirà un approccio importante perché la gara di domani sarà difficile. La Fiorentina? Sarà una gara molto difficile, lo scorso anno - lo si vede dai numeri - nella prima parte di stagione fa sempre grandi risultati, è una squadra brillante ed ha molta tecnica: i viola sono praticamente la stessa squadra dell’anno scorso e per questo partiranno avvantaggiati. Ho già scelto sette giocatori su dieci della squadra che scenderà in campo domani, a centrocampo ci saranno Khedira, Pjanic, Lemina ed Asamoah, dietro giocheranno gli stessi, davanti ci sarà Dybala… mentre sugli altri aspetterò domani mattina. Se Pjanic è out chi gioca? O Hernanes o Lemina. Higuain? Nell'ultima settimana è migliorato molto, si è presentato non in ottime condizioni, ma ora sta molto meglio. Domani saranno importantissimi i tifosi perché dobbiamo provare a conquistare i primi tre punti contro un avversario che non ha cambiato nulla: servirà una gara di carattere"