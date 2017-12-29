Labaro Viola

Allegri: "Valuteremo il prestito di Pjaca. Dopo 9 mesi fermo ha bisogno di andare a giocare". Ora Corvino...

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragaz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 15:04
Allegri: "Valuteremo il prestito di Pjaca. Dopo 9 mesi fermo ha bisogno di andare a giocare". Ora Corvino... -
Calciomercato
Corvino
Pjaca
Allegri
Condividi

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragazzo e valuteremo assieme. Ha bisogno di giocare, dopo nove mesi di stop". Corvino può quindi tentare di tornare all'assalto del giocatore per il mercato di gennaio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok