Allegri: "Valuteremo il prestito di Pjaca. Dopo 9 mesi fermo ha bisogno di andare a giocare". Ora Corvino...
Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragaz...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 15:04
Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragazzo e valuteremo assieme. Ha bisogno di giocare, dopo nove mesi di stop". Corvino può quindi tentare di tornare all'assalto del giocatore per il mercato di gennaio.