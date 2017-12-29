Allegri: "Valuteremo il prestito di Pjaca. Dopo 9 mesi fermo ha bisogno di andare a giocare". Ora Corvino...

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragaz...

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha aperto alla cessione in prestito dellesterno croato Marko Pjaca, finito già da tempo nel mirino della Fiorentina."Parleremo con il ragazzo e valuteremo assieme. Ha bisogno di giocare, dopo nove mesi di stop". Corvino può quindi tentare di tornare all'assalto del giocatore per il mercato di gennaio.