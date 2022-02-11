Allegri si prepara: "Sarà bellissimo incontrare la Fiorentina, a Firenze non è mai semplice"

Sarà Fiorentina-Juventus in semifinale di Coppa Italia il 2 marzo allo stadio Franchi per l'andata, ne ha parlato Allegri

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del prossimo incrocio di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus il 2 Marzo per l'andata della semifinale di Coppa Italia, queste le sue parole ai canali ufficiali della società bianconera: "Sarà una doppia sfida bellissima, perchè comunque giocare a Firenze non è mai semplice, la Fiorentina è una buona squadra, con buoni giocatori, quindi bisogna prepararsi al meglio. Però afesso abbiamo una partita molto importante come quella di domenica per cercare di rimanere davanti all'Atalanta" conclude Allegri.

VLAHOVIC CERCA DI NON PENSARCI

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