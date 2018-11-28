Allegri: "Proverò a recuperare Bernardeschi per Firenze. Fiorentina gioca bene. Per loro..."
Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra....
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 13:34
Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:
"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra. Recupererà De Sciglio. Khedira è ancora indietro come Emre. Sabato dobbiamo fare un bello sforzo a Firenze, la Fiorentina gioca bene. Per loro è sempre una grande partita. Alex Sandro anche è in dubbio, Cuadrado però è entrato benissimo ed è tornato il Cuadrado di un tempo"