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Allegri: "Proverò a recuperare Bernardeschi per Firenze. Fiorentina gioca bene. Per loro..."

Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 13:34
Allegri: "Proverò a recuperare Bernardeschi per Firenze. Fiorentina gioca bene. Per loro..." -
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Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:

"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra. Recupererà De Sciglio. Khedira è ancora indietro come Emre. Sabato dobbiamo fare un bello sforzo a Firenze, la Fiorentina gioca bene. Per loro è sempre una grande partita. Alex Sandro anche è in dubbio, Cuadrado però è entrato benissimo ed è tornato il Cuadrado di un tempo"

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