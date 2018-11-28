Allegri: "Proverò a recuperare Bernardeschi per Firenze. Fiorentina gioca bene. Per loro..."

Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra....

Queste le parole di Allegri in sala stampa sulla partita contro la Fiorentina, parole pronunciate ieri dopo la partita di Champions:

"Bernardeschi per Firenze? Spero, domani si allenerà con la squadra. Recupererà De Sciglio. Khedira è ancora indietro come Emre. Sabato dobbiamo fare un bello sforzo a Firenze, la Fiorentina gioca bene. Per loro è sempre una grande partita. Alex Sandro anche è in dubbio, Cuadrado però è entrato benissimo ed è tornato il Cuadrado di un tempo"