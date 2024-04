Allegri: “Nel secondo tempo ci è andata bene, noi cerchiamo di schiacciare l’avversario nella loro area.”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 1-0. Queste le parole: “Noi lavoriamo per migliorare, venivamo da un periodo difficile e giocavamo contro la Fiorentina che non è un avversario facile, c’è andata bene nel secondo tempo in alcune occasioni ma male in altre nel primo tempo, nel primo tempo non abbiamo rischiato niente e ci è stato annullato un goal per un centimetro in fuorigioco, è vero nel secondo abbiamo rischiato di pareggiare ma non abbiamo sfruttato diverse ripartenze. Oggi era un passaggio importante e ora bisogna continuare. Credo che nel calcio scendono in campo due squadre una con la maglia bianconera e una con la maglia viola, il calcio è un gioco semplice anche a noi piacerebbe tenere il pallone 90 minuti, tirare 30 volte in porta e non subire mai, ma è troppo fantasioso e nemmeno nei sogni si potrebbe fare, noi abbiamo grande rispetto dell’avversario, giocare 90′ minuti senza che la Fiorentina tiri mai in porta la vedo dura. Noi cerchiamo di giocare nell’area avversaria per 90′ minuti ma ci sono gli avversari e non ci riusciamo, lavoriamo per giocare con una pressione molto alta e schiacciare l’avversario. Chiesa stasera non stava bene, primo tempo ha lavorato molto bene con Chiesa. Non siamo riusciti a chiuderla nel primo tempo ed era normale che uscisse la Fiorentina.

LA FIORENTINA CADE CONTRO LA JUVENTUS