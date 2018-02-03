Allegri lancia Bernardeschi: "Dovrà stringere i denti e giocare", in attesa del ritorno a Firenze...

Massimiliano Allegri, nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, ha parlato anche dell'impiego di Federico Bernardeschi: "Ha subito un colpo, ma ha più probabilità di scendere in campo di Co...

Massimiliano Allegri, nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, ha parlato anche dell'impiego di Federico Bernardeschi: "Ha subito un colpo, ma ha più probabilità di scendere in campo di Costa. In undici andremo in campo, al di là del modulo. Bernardeschi, senza Dybala, Cuadrado e Costa, dovrà stringere i denti e giocare". Pensieri e parole che fanno riflettere, soprattutto in vista del ritorno a Firenze dell'ex numero viola viola (in programma per venerdì prossimo allo stadio"Franchi").