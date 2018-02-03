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Allegri lancia Bernardeschi: "Dovrà stringere i denti e giocare", in attesa del ritorno a Firenze...

Massimiliano Allegri, nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, ha parlato anche dell'impiego di Federico Bernardeschi: "Ha subito un colpo, ma ha più probabilità di scendere in campo di Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 12:58
Allegri lancia Bernardeschi: "Dovrà stringere i denti e giocare", in attesa del ritorno a Firenze... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Massimiliano Allegri, nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, ha parlato anche dell'impiego di Federico Bernardeschi: "Ha subito un colpo, ma ha più probabilità di scendere in campo di Costa. In undici andremo in campo, al di là del modulo. Bernardeschi, senza Dybala, Cuadrado e Costa, dovrà stringere i denti e giocare". Pensieri e parole che fanno riflettere, soprattutto in vista del ritorno a Firenze dell'ex numero viola viola (in programma per venerdì prossimo allo stadio"Franchi").

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