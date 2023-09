Allegri: “La Juventus lotterà per il quarto posto con la Fiorentina. Inter, Milan e Napoli sono superiori”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce di campionato, queste le sue parole in cui cita anche la Fiorentina:

“Il Lecce è una squadra solida. D’Aversa è un ottimo allenatore. Il Lecce ha direttore sportivo come Corvino molto bravo che riesce a fare delle ottime squadre. Il campionato è quello che ho sempre detto con Napoli, Inter e Milan che sono le squadre sopra le altre. L’Inter sta dimostrando di meritare il primo posto in classifica e noi dobbiamo essere bravi a lottare per i primi quattro posti, sarebbe un risultato importante pur senza porsi limiti. Quando si riapre un ciclo giocare la Champions è sempre molto importante, entrare nei primi quattro posti è determinante sotto tutti i punti di vista”.

La Juve può fare a meno di Chiesa?

“Federico sta facendo molto bene e credo possa soltanto migliorare. Dovrò valutare, perchè ha speso molto sabato, così come Vlahovic. Domani i cambi faranno la differenza”.

Come si può alzare l’asticella?

“Non è che miglioriamo se dico di alzare l’asticella: Si migliora sul campo tutti i giorni. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti e vanno trasformati in punti di forza. La realtà è che ci sono tre squadre, sulla carta favorite per lo scudetto. Poi il campo può ribaltare le gerarchie e questo non vuol dire che noi vogliamo fermarci al quarto posto: l’obiettivo è entrare nelle prime quattro che è un grande obiettivo. Ma a lottare per le prime quattro posizioni c’è anche la Roma, l’Atalanta che è pari a noi, la Lazio, la Fiorentina, non è semplice. Quando apri un ciclo nuovo, i pericoli di stare fuori dalla Champions sono tanti. Noi dobbiamo essere molto bravi e focalizzati, strada facendo vedremo se saremo in grado di stare davanti. Col Sassuolo potevamo stare avanti per una notte e non ci siamo riusciti. Bisogna guardare in faccia la realtà, perchè sognare è bello, ma stringi stringi: Desiderare sì, ma il desiderio ti porta da qualche parte. Sognare è solo bello da raccontare”

LA SITUAZIONE DODO