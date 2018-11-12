Allegri insiste: "Amo Firenze e legato alla Fiorentina ma se lotti dal quarto posto in giù..."

Massimiliano Allegri è stato premiato con la panchina d'oro, ed è tornato sulla frase detta a Bernardeschi "Qui non siamo alla Fiorentina", queste le sue parole di oggi: "Ho notato qualcuno se l'è pre...

Massimiliano Allegri è stato premiato con la panchina d'oro, ed è tornato sulla frase detta a Bernardeschi "Qui non siamo alla Fiorentina", queste le sue parole di oggi: "Ho notato qualcuno se l'è presa per quella frase. Firenze è una città meravigliosa, i fiorentini sono meravigliosi, sono anche toscano quindi molto legato. Ho detto una cosa normale, credo, ma senza mancare di rispetto alla Fiorentina: già in un’altra trasmissione dichiarai che per i giocatori che arrivano da squadre che lottano dal quarto-quinto al decimo posto, l’importanza di ogni pallone è diverso.