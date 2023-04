Allegri: “Ho visto la vittoria della Fiorentina, l’Inter ha fatto ottima partita, gli è mancato solo il gol”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata di Coppa Italia dove la Juventus incontrerà in semifinale l’Inter. Queste le parole di Allegri:

“L’Inter è una grande squadra che sta attraversando un brutto periodo. Ho visto la partita con la Fiorentina e per me hanno fatto un ottimo match, dove è mancato solo la rete. Incontrarli adesso non è buono per noi, visto che avranno voglia di rivalsa. Faremo di tutto per arrivare in finale, poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati, che siano positivi o negativi. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e chi va in depressione. Bisogna avere equilibrio. Niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale

Simone Inzaghi come lei ha un grande feeling con le coppe.

“Tutti ci auspichiamo che faremo una grande partita. Simone credo stia facendo un ottimo lavoro all’Inter. Ha vinto con la Lazio e la Lazio dopo la Juve, negli ultimi anni, ha vinto più trofei. L’Inter ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa. Resta una squadra forte che non sta attraversando un bel periodo di risultati perché domenica ha fatto una bella partita. In questi momenti quando affronti queste squadre è pericoloso, l’attenzione diventa massima. Domani sarà più complicata rispetto alla partita di Milano”.

Cosa si aspetta dall’attacco dell’Inter e cosa vuol dire aver vinto le prime due sfide?

“Tutte le partite sono diverse, l’anno scorso se non sbaglio ne abbiamo perse tre e pareggiata una, quest’anno vinte due ma siamo ancora in ritardo. L’Inter ha una batteria forte, Lukaku è più centravanti, Dzeko un po’ atipico perché sa giocare molto a calcio e manda avanti gli altri e in quel caso Lautaro fa più il centravanti se giocano loro due. Son caratteristiche completamente diverse ma sono 4 attaccanti molto forti”.

Domani può esserci il colpo del K.O. per l’Inter?

“No, domani è Coppa Italia e difficilmente potrà essere chiusa nella partita di domani la qualificazione. In questo momento il pericolo numero uno viene da noi, da tutto quello che hanno generato gli ultimi risultati. Dobbiamo stare molto sereni, riposare e cercare di essere pronti domani sera nell’affrontare una squadra molto forte”.

Si aspetta una partita nervosa domani dopo le polemiche di due settimane fa?

“In tutte le partite ci sono gli episodi, nella grandi partita e in Juventus-Inter ci sono sempre episodi. Non scordiamoci quelli dell’anno scorso con l’Inter in campionato qui e in finale di Coppa Italia. Magari anche domani ce ne saranno, spero di no. L’arbitro sarà sicuramente in grado di gestire la partita, gli arbitri sono bravi non abbiamo alcun timore. Noi dobbiamo pensare e fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa”.

Domani può essere considerata una finale anticipata?

“Speriamo di arrivare in finale, faremo il possibile. Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati sia positivi che negativi. Ora la Juve è così e l’Inter è in un’altra posizione. Bastano due partite e cambia l’opinione pubblica. Basta vedere ieri, il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso. L’equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale”.

SOUSA VS SEPE, DOPO FIRENZE VOLANO GLI STRACCI ANCHE A SALERNO