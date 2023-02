Allegri: “Ho spostato Chiesa perchè volevo attaccare Biraghi. Fiorentina pericolosa su errori nostri”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato a DAZN la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha spinto per pareggiare la partita. Noi non siamo riuscirti a fare la seconda rete, ma siamo stati bravi a difendere. La Fiorentina è stata pericolosa solo su errori nostri. Chiesa? L’ho spostato per sfruttare la superiorità numerica e attaccare Biraghi. Penalizzazione? Dal punto dio vista emotivo non è stato semplice. Con l’Atalanta c’è stata reazione, con il Monza no. Piano piano dobbiamo raggiungere le squadre davanti. Pubblico? C’è qualcuno che decide di fischiare a prescindere. Kean, De Sciglio sono giocatori della Juve. Mi dispiace che qualcuno non porti rispetto. Poi se sbaglio è giusto fischiare

