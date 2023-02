Marelli: “Gol Castovilli da annullare, c’era fuorigioco e fallo. Bonaventura doveva essere espulso”

Ai microfoni di DAZN Luca Marelli ex arbitro ha commentato il gol annullato a Castrovilli e gli altri episodi del match: “. Hanno controllato la sua posizione in partenza e chiamare Fabbri al Var visto che si stratta di una valutazione soggettiva. Quando ha visto che il difensore ha partecipato all’azione ha annullato il golPoi, non solo fuorigioco, ci sarebbe anche un fallo su Locatelli.Secondo me meritava il secondo giallo e quindi il rosso. Giusto annullare il gol di Vlahovic”