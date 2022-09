Allegri esclude (di nuovo) Vlahovic con la Fiorentina: al suo posto Milik. La formazione ufficiale della Juventus

La Juventus ha reso noto l’undici iniziale che scenderà in campo contro la Fiorentina al Franchi. Mister Allegri manda in panchina, di nuovo, Duncan Vlahovic. Una scelta che il tecnico toscano aveva già adottato la scorsa stagione durante l’ultima gara di campionato a Firenze. Al suo posto ci sarà Arkadiusz Milik. Torna dal 1’ Di Maria, mentre ci sarà l’esordio in bianconero di Leandro Paredes. Di seguito la formazione ufficiale della Juventus.

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Mckennie, Di Maria, Milk, Kostic

Form. Ufficiale Fiorentina: Terraccino in porta, a centrocampo Maleh, Kouamé titolare, Barak c’è