Allegri: “Dobbiamo essere all’altezza della Fiorentina, fanno sempre grandi partite contro di noi”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole prima della partita

Come cambia la Juventus soprattutto con Rabiot?

“Non cambia assolutamente niente perchè il portiere ha avuto un problema al costato e quindi non è a disposizione, Bonucci aveva un affaticamento al flessore e quindi c’era Chiellini che stava bene e gli ho dato un turno di riposo, visto che Leo ha giocato tante partite. per quanto riguarda Rabiot cambia poco, perchè in quel ruolo lì c’è Bernardeschi, lo ha fatto Bernardeschi il centrocampista e stasera lo farà Rabiot”.

E’ soddisfatto della crescita di Mckennie?

“Sta crescendo, è diventato un giocatore più ordinato, in questo momento sta molto bene fisicamente e sta facendo delle buone prestazioni. Stasera, però, a parte Mckennie, penso che la squadra debba fare una bella partita perchè comunque giochiamo contro una squadra che corre, che pressa, che ha tecnica e quindi bisogna mettersi al loro pari e soprattutto fare una buon fase difensiva perchè sicuramente con la Roma e con il Chelsea quest’anno in casa non abbiamo subito gol”.

Si aspettava questa Fiorentina con Castrovilli in mezzo al posto di Duncan?

“Mi aspetto sicuramente una Fiorentina che goca bene, che pressa, che verrà qui per fare un’ottima partita come ha sempre fatto, quindi dobbiamo essere alla loro altezza.

