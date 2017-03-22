Allegri adesso vuole rimanere alla Juventus e per farlo ha chiesto Bernardeschi

Il suo destino sembrava essere lontano dalla Juventus ma Allegri ha deciso di restare, e come rinforzo...

Come riporta Tuttosport il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha cambiato idea, adesso pronto a prolungare con la Juventus, ma ci dovranno essere due grandi inserimenti, oltre a Tolisso, sul mercato di giugno. Di Maria e Bernardeschi sono i profili ideali, con l’ex Milan che sarebbe pronto a rinnovare fino al 30 giugno del 2020. Un altro nome buono è quello di Domenico Berardi del Sassuolo ma se sul calabrese sembra favorita l’Inter, i bianconeri rispondono monitorando seriamente la situazione di Bernardeschi (Fiorentina): il carrarese ha tanto mercato (concorrenza di Inter e Bayern) e non è così sicura la sua permanenza a Firenze. Di più: dietro le schermaglie sulla clausola da inserire nel nuovo contratto si cela un mancato accordo (per ora) fra le parti. E la Juve, dopo Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic, ha già dimostrato di non aver alcuna ritrosia ad assaltare una diligenza storicamente ostile…