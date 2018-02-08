Allegri: "Bernardeschi non è scappato da Firenze. Lo fischieranno, ma è tranquillo e scanzonato"

Max Allegri ha parlato del ritorno al Franchi di Federico Bernardeschi, in conferenza stampa:"Douglas Costa è pronto, ma credo che non partirà dall'inizio, anche perché Bernardeschi sta bene: in una p...

Max Allegri ha parlato del ritorno al Franchi di Federico Bernardeschi, in conferenza stampa:"Douglas Costa è pronto, ma credo che non partirà dall'inizio, anche perché Bernardeschi sta bene: in una partita importante come quella di domani è giusto che giochi Bernardeschi. La scelta di andarsene? Ha fatto una scelta, senza scappare da Firenze. Gli urleranno e fischieranno contro perché gioca nella Juventus, e lo stadio sosterrà la propria squadra come è giusto che sia. E' tranquillo è scanzonato. Farà una buona partita".