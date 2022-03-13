Alla Fiorentina manca precisione nei tiri, 14 effettuati solo 5 nello specchio. Dominio nel possesso
9 i corner battuti dalla Fiorentina, solo uno dal Bologna
Come riporta Goalist.it, la Fiorentina, complice anche l'uomo in più per un intero tempo di gioco, ha ottenuto il 61,4% di possesso palla, contro il 38,6% di quello del Bologna. Rossoblù più forti nei duelli aerei, ne hanno vinti il 61,5%. 9 i corner battuti dai gigliati, solo uno dai rossoblù. 83,4% di precisione nei passaggi da parte dei viola. 14 tiri effettuati dalla squadra di Italiano, ma solo 5 nello specchio (precisione solo del 35,7%).
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