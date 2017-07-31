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Alejandro Rosalen: "Sportiello mi ricorda Zubizarreta. Senso della posizione, freddezza tra i pali, esplosività"

Parla il preparatore dei portieri della Fiorentina, poi si inserisce Pioli e nasce un bel siparietto "la palla si spazza, niente tacchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:07
Alejandro Rosalen: "Sportiello mi ricorda Zubizarreta. Senso della posizione, freddezza tra i pali, esplosività" -
Rassegna Stampa
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"Sportiello mi ricorda Zubizarreta. Senso della posizione, freddezza tra i pali, esplosività”. Così Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri viola. Il paragone è stimolante. Marco Sportiello è una delle note positive di una Fiorentina che ha esposto il cartello “lavori in corso”.

Interviene perfino mister Pioli:”Di lui mi piace la freddezza. A proposito, gli devo ordinare di evitare in futuro colpi di tacco. In situazioni di emergenza preferisco vedere la palla spazzata in tribuna” Il portierone ascolta attento. “Non è la prima volta che dribblo un avversario ma ha ragione il mister, basta giochini alla Messi“.
Gazzetta dello Sport

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