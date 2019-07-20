Al Franchi l'11 agosto Fiorentina-Galatasaray. I turchi sono allenati dall'ex calciatore viola Terim
Partita di livello internazionale per il Club Viola: La Fiorentina, domenica 11 agosto alle ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze sfiderà il Galatasaray, Campione di Turchia nelle ultime...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:00
Partita di livello internazionale per il Club Viola: La Fiorentina, domenica 11 agosto alle ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze sfiderà il Galatasaray, Campione di Turchia nelle ultime due stagioni e allenato dall’ex tecnico gigliato Fatih Terim.
Fonte: Violachannel.com