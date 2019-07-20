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Al Franchi l'11 agosto Fiorentina-Galatasaray. I turchi sono allenati dall'ex calciatore viola Terim

Partita di livello internazionale per il Club Viola: La Fiorentina, domenica 11 agosto alle ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze sfiderà il Galatasaray, Campione di Turchia nelle ultime...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:00
Al Franchi l'11 agosto Fiorentina-Galatasaray. I turchi sono allenati dall'ex calciatore viola Terim - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Partita di livello internazionale per il Club Viola: La Fiorentina, domenica 11 agosto alle ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze sfiderà il Galatasaray, Campione di Turchia nelle ultime due stagioni e allenato dall’ex tecnico gigliato Fatih Terim.

 

 

Fonte: Violachannel.com

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