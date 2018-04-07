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Al 90' è festa viola tra giocatori e tifosi, si canta "Davide Astori" con saluto al capitano

Una vittoria sensazionale della Fiorentina sul campo della Roma, sei vittorie consecutive e zona Europa League raggiunta con Atalanta e Sampdoria superate, Milan ad un solo punto. È un momento magico...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 20:37
Al 90' è festa viola tra giocatori e tifosi, si canta "Davide Astori" con saluto al capitano -
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Una vittoria sensazionale della Fiorentina sul campo della Roma, sei vittorie consecutive e zona Europa League raggiunta con Atalanta e Sampdoria superate, Milan ad un solo punto. È un momento magico quello che sta vivendo la squadra viola. Dopo lo 0-2 contro i giallorossi con gol di Benassi e Simeone è festa viola sotto il settore ospiti dei tifosi fiorentini, la squadra ha fatto ormai il consueto saluto al capitano e si è alzato il coro "Davide Astori" cantato sia dalla squadra che dai tifosi gigliati

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