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Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Empoli, in gol Gonzalez

Gonzalez porta la Fiorentina in vantaggio contro l'Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 13:56
Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Empoli, in gol Gonzalez - Nicolas Gonzalez
Nicolas Gonzalez
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio, punizione battuta benissimo da Biraghi, Gonzalez firma colpendo il pallone di spalla l'1-0 per i gigliati.

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