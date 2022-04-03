Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Empoli, in gol Gonzalez
Gonzalez porta la Fiorentina in vantaggio contro l'Empoli
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 13:56
Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio, punizione battuta benissimo da Biraghi, Gonzalez firma colpendo il pallone di spalla l'1-0 per i gigliati.
LEGGI ANCHE, Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio, punizione battuta benissimo da Biraghi, Gonzalez firma colpendo il pallone di spalla l'1-0 per i gigliati.
https://www.labaroviola.com/giusto-il-gol-annullato-allempoli-pinamonti-da-un-calcio-al-piede-destro-di-terracciano/171180/