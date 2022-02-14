Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Piatek segna su assist di Maleh
Piatek prima sbaglia dal dischetto, ora si riscatta e segna l'1-0 per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 21:31
Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Odriozola recupera palla, Maleh mette dentro, velo di Odriozola, Piatek da due metri non può sbagliare. 1-0 Fiorentina.
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