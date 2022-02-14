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Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Piatek segna su assist di Maleh

Piatek prima sbaglia dal dischetto, ora si riscatta e segna l'1-0 per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 21:31
Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Piatek segna su assist di Maleh -
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Odriozola recupera palla, Maleh mette dentro, velo di Odriozola, Piatek da due metri non può sbagliare. 1-0 Fiorentina.

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