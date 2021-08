Al 41′ Fiorentina avanti contro il Torino al Franchi. Castrovilli passa al limite dell’area per Nico Gonzalez che con un bel tiro trafigge Milinkovic-Savic. Primo gol in Serie A con la maglia viola per l’argentino.

