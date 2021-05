Al 40′ Cagliari-Fiorentina ancora sullo 0-0. Regna la tensione, nessun tiro in porta

Al 12′ buon calcio d’angolo battuto da Pulgar, svetta Caceres di testa ma la palla esce a lato. Gara bloccata comunque alla Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina, i punti in palio valgono la salvezza dunque le due squadre lavorano sulla concentrazione. Al 37′ Zappa fa tunnel a Bonaventura, tira dalla distanza ma Igor mette la palla in angolo. Solamente due tiri, e non nello specchio della porta in questi primi 40′.

