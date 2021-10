Al 30′ Fiorentina in vantaggio al Franchi contro il Napoli. Angolo battuto benissimo, Vlahovic mette dentro per Martinez Quarta, tiro imparabile per Ospina ed 1-0 dei viola. Secondo gol in maglia viola per l’argentino.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: FUORI TORREIRA, GIOCA PULGAR, IN DIFESA QUARTA. CALLEJON TITOLARE