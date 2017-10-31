Ecco Agus, la dolce metà di German Pezzella, il difensore argentino che ha gia conquistato Firenze e la Fiorentina

German Pezzella sta conquistando sempre di più i tifosi viola e non solo, ma con lui a Firenze è arrivata anche una delle più belle wags della serie A, Agus Bascerano, modella argentina con la quale s...

German Pezzella sta conquistando sempre di più i tifosi viola e non solo, ma con lui a Firenze è arrivata anche una delle più belle wags della serie A, Agus Bascerano, modella argentina con la quale sta da circa cinque anni. Occhioni grandi, gambe lunghissime, lato B da dieci e lode ma anche una bellezza genuina e naturale sono le caratteristiche della bella Agustina. Da quando il difensore è in Italia tra l’altro nel tempo libero ha visitato con la fidanzata per lungo e per largo non solo Firenze ma tutta la Toscana (in particolare San Gimignano) e la penisola fermandosi in particolare a Verona.

Ma a parte le gite fuori porta o il tifo per il suo German allo stadio, Agus ama viaggiare anche con la famiglia e con la sorella Delfina in particolare, ed è attenta all’alimentazione essendo una nutrizionista, con una preferenza per i cibi salutari e vegetariani.

Tante le foto e le storie su Instagram per immortalare le passeggiate per la città e per gli altri paesi. Non mancano però anche foto in costume, postate al mare o per lavoro, che hanno già conquistato quasi 10mila follower che, con la convocazione in Nazionale del fidanzato, sicuramente sono destinate ad aumentare visto che la splendida argentina viene considerata tra le più belle compagne dei giocatori impegnati nelle rispettive selezioni.

La Nazione