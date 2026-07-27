Ag.Solomon: "Vogliamo un trasferimento a titolo definitivo e rimanere in uno dei top campionati"

Il futuro dell'israeliano appare sempre più lontano dagli Spurs. L'obiettivo è trovare una squadra che gli garantisca continuità e un ruolo da protagonista

Il futuro dell'ex Fiorentina Manor Solomon sembra sempre più distante dal Tottenham. Nonostante lo spazio trovato nel precampionato e le buone indicazioni fornite nelle amichevoli estive, l'esterno offensivo israeliano potrebbe lasciare gli Spurs già in questa finestra di mercato.

A confermarlo è stato il suo agente, Ronen Katzav, che ha spiegato come la priorità sia individuare una soluzione a titolo definitivo, preferibilmente in uno dei principali campionati europei.

"L'obiettivo è quello di trovare un trasferimento a titolo definitivo: non menzionerò nessuna squadra, non sarebbe corretto, ma l'intenzione è quella di rimanere in uno dei cinque campionati top europei, senza dubbi. Non mi piace fare ipotesi, manca ancora un mese alla fine del mercato. Statisticamente parlando, l'ultima settimana di mercato è sempre la più attiva".

Il procuratore ha poi approfondito le motivazioni che stanno spingendo il giocatore a valutare un addio al club londinese, lasciando intendere come Solomon non veda nel Tottenham il contesto ideale per esprimere tutto il proprio potenziale.

"Vuole essere dominante e avere un impatto sul gioco, cosa che probabilmente non accadrà al Tottenham: non sembra il miglior posto per lui, e lo hanno lasciato indietro troppo facilmente, non conta nulla se parte titolare nelle amichevoli. L'obiettivo è di trovare una squadra dove possa giocare con regolarità: Manor è un ottimo giocatore, sia mentalmente che fisicamente".