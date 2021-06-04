Agente Hysaj: "Lui ha giocato fino all'ultimo minuto per il Napoli"
Hysaj deve trovare una sistemazione.
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 18:37
Il procuratore dell'ex terzino albanese del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato del suo assistito a Radio Punto Nuovo che interessava anche alla Fiorentina.
Queste le sue dichiarazioni: "Lui ha giocato fino all’ultimo minuto. I suoi comportamenti sono stati professionali".
"Quando si dice che Hysaj ha fatto prendere gol al Napoli dovrebbero sapere tutti che se un calciatore senza contratto per il prossimo anno si rompe il crociato resta fermo un anno. Questo la gente lo dovrebbe saperlo".
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