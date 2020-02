“Dusan è sempre stato un calciatore importante -spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Darko Ristic, agente dell’attaccante viola – È un ragazzo straordinario, che sin da ragazzino in Serbia ha mostrato qualità incredibili. È sempre stato considerato un ragazzino prodigio e con un po’ di fortuna e salute, sono convinto che diventerà tra i migliori attaccanti al mondo”. D’altronde, il cellulare di Ristic è stato preso d’assalto negli ultimi mesi, di pari passo con l’esplosione di Vlahovic: “Tante squadre chiamano per lui, ogni giorno – spiega l’agente del serbo – Il mio telefono suona sempre, dagli scout ai direttori sportivi tutti sono impazziti per lui. È un profilo veramente interessante, che in Serie A sta dimostrando cose importantissime, nonostante l’età. Dalla Premier e dai principali campionati europei mi arrivano tante telefonate. L’interesse della Roma? Preferirei non parlarne”. “Parlo spesso con il direttore Pradè, ritiene Dusan un calciatore importante per il presente e per il futuro del club – conclude Ristic – In questo momento siamo alla Fiorentina, il ragazzo è contento a Firenze e presto parleremo di rinnovo. In che tempi? Presto, davvero. In un mese ci siederemo a tavolino con il club per discutere ufficialmente di un nuovo contratto”.