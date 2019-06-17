Ag. Veretout: "Con il Milan abbiamo solo fatto una chiacchierata generale, mi hanno fatto un'ottima impressione"
Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, Jordan Veretout e Mario Rui, è uscito pochi istanti fa da Casa Milan, sede del club rossonero: "L'incontro è andato bene. Se abbiamo parlato di Veretout? No, a...
Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, Jordan Veretout e Mario Rui, è uscito pochi istanti fa da Casa Milan, sede del club rossonero: "L'incontro è andato bene. Se abbiamo parlato di Veretout? No, abbiamo fatto una chiacchierata in generale. Operazione possibile? Non lo so, non abbiamo parlato nello specifico dei giocatori. Mario Rui? Vediamo. La nuova società mi ha fatto un'ottima impressione, come sempre", le brevi dichiarazioni dell'agente dopo un'ora e mezza di incontro con i dirigenti del Milan.
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