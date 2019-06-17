Ag. Veretout: "Con il Milan abbiamo solo fatto una chiacchierata generale, mi hanno fatto un'ottima impressione"

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, Jordan Veretout e Mario Rui, è uscito pochi istanti fa da Casa Milan, sede del club rossonero: "L'incontro è andato bene. Se abbiamo parlato di Veretout? No, a...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 19:35

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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