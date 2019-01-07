Ag. Sottil: "La Fiorentina non doveva prendere Muriel, meglio puntare su Sottil, è forte come Chiesa"

A RMC Sport il procuratore di Riccardo Sottil, Beppe Galli, ha parlato del suo assistito:“La Fiorentina ha a disposizione un campione come Sottil che dovrebbe giocare di più, probabilmente lo perderò...

A RMC Sport il procuratore di Riccardo Sottil, Beppe Galli, ha parlato del suo assistito:

“La Fiorentina ha a disposizione un campione come Sottil che dovrebbe giocare di più, probabilmente lo perderò ma per me Riccardo ha le qualità di Federico Chiesa. La Fiorentina invece di prendere Muriel avrebbe dovuto puntare su Sottil ma in Italia si pensa più agli stranieri che ai ragazzi italiani"