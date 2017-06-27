Ag. Politano: "Può sostituire Bernardeschi, bisogna vedere se la Fiorentina si farà avanti"
Politano ha ancora 4 anni di contratto con il Sassuolo, ma la Fiorentina sarebbe molto importante nel sul percorso di crescita
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 00:05
Luca Pennacchi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per cercare di fare chiarezza sulla situazione del suo assistito: "Matteo è un giocatore che può sostituire Bernardeschi, ma bisogna vedere se l'esterno viola se ne andrà e se la Fiorentina si farà avanti".
Prosegue sulle voci di mercato relative all'esterno del Sassuolo: "Politano ha quattro anni di contratto con il Sassuolo, sicuramente la Viola sarebbe un completamento di crescita importante".