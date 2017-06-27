Ag. Politano: "Può sostituire Bernardeschi, bisogna vedere se la Fiorentina si farà avanti"

Politano ha ancora 4 anni di contratto con il Sassuolo, ma la Fiorentina sarebbe molto importante nel sul percorso di crescita

Luca Pennacchi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per cercare di fare chiarezza sulla situazione del suo assistito: "Matteo è un giocatore che può sostituire Bernardeschi, ma bisogna vedere se l'esterno viola se ne andrà e se la Fiorentina si farà avanti".

Prosegue sulle voci di mercato relative all'esterno del Sassuolo: "Politano ha quattro anni di contratto con il Sassuolo, sicuramente la Viola sarebbe un completamento di crescita importante".