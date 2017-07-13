Ag. Pjaca: "Lui alla Fiorentina in cambio di Bernardeschi? Tutta una bufala. Resta alla Juventus"

Pjaca alla Fiorentina? Lo ha scritto La Nazione e rilanciato Sport Mediaset ma per il procuratore del calciatore è tutta un'invenzione

E' di oggi l'indiscrezione di un possibile inserimento di Marko Pjaca nella trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi alla Juventus. I viola - come anticipato stamane da La Nazione e rilanciato da altri media - avrebbero chiesto come contropartita ai bianconeri l'attaccante croato, che sta ultimando il recupero dopo l’operazione eseguita a marzo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino - ha rivelato il quotidiano toscano - ha già raggiunto un accordo con Marko Naletilic, procuratore di Pjaca: una trattatativa facilitata anche dal grande rapporto di amicizia e stima, essendo stato Corvino il testimone di nozze nel suo matrimonio.

Contattato da Tuttojuve.com, però, Marko Naletilic, agente del talento croato, è caduto dalle nuvole: "Pjaca alla Fiorentina? Sono tutte invenzioni - ha tagliato corto il procuratore -, il ragazzo si sta riprendendo dall'infortunio e si sta preparando in vista della nuova stagione".

Tuttojuve.com