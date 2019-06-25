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Ag. Pezzella: "Parleremo con i viola quando torneremo in Italia. Non so niente dell'interesse della Roma"

Queste le parole di Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella a Tele Radio Stereo: "Non so niente dell'interesse della Roma su German, non ho parlato con nessuno. Il difensore è concentrato sull...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 11:43
Ag. Pezzella: "Parleremo con i viola quando torneremo in Italia. Non so niente dell'interesse della Roma" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole di Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella a Tele Radio Stereo: "Non so niente dell'interesse della Roma su German, non ho parlato con nessuno. Il difensore è concentrato sulla Copa America che sta disputando con l'Argentina. In questo periodo ci sono molte voci, la Roma ha Fonseca, il nuovo allenatore mentre la Fiorentina un nuovo proprietario, Commisso. Parleremo con i viola quando torneremo in Italia e vedremo se ci saranno offerte concrete che al momento non ci sono".

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