Ag. Martinez Quarta: “Vuole giocare, non è contento. Vuole restare alla Fiorentina, ma dipende da tante cose”

Gustavo Goni, agente di Martinez Quarta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 TV“: “Non può essere un bilancio negativo quello di questa stagione per lui. In questo momento non ha continuità, a lui piace avere più spazio. Le offerte non mancano, bisognerà capire chi sarà l’allenatore della Fiorentina. Il Napoli era interessato a Martinez quando l’ha preso la Fiorentina, la sua preferenza è restare a Firenze ma dipenderà da molte cose. Se dovesse chiamarci il Napoli? Ascolteremo, in passato abbiamo portato Federico Fernandez lì. Se la Fiorentina deciderà di venderlo a noi piacerebbe l’azzurro”

