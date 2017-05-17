Ag. Kalinic: "Nikola alla Roma? Solo rumors, non ne so niente"
L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 17:14
L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla Roma, non ho avuto contatti con la dirigenza giallorossa".