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Ag. Kalinic: "Nikola alla Roma? Solo rumors, non ne so niente"

L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 17:14
Ag. Kalinic: "Nikola alla Roma? Solo rumors, non ne so niente" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla Roma, non ho avuto contatti con la dirigenza giallorossa".

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