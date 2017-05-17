Ag. Kalinic: "Nikola alla Roma? Solo rumors, non ne so niente"

L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla...

L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport circa l'accostamento del suo assistito alla Roma: "Sinceramente non so nulla di questi rumors di mercato sulla Roma, non ho avuto contatti con la dirigenza giallorossa".