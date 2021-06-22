Ag. Gonzalez: "Fiorentina? Mancano ancora le visite e alcuni dettagli. Per me è un numero 9"

L'agente di Gonzalez ha parlato della situazione del suo assistito. Mancano dei dettagli per il passaggio alla Fiorentina

"Nico Gonzalez lo vedo come un numero 9 - ha detto José Titolo, suo agente a Radio Colonia -, lo fa naturalmente. Manano i dettagli ma voglio essere cauto sulla questione relativa alla Fiorentina, mancano le visite mediche. La Fiorentina si sta rinnovando. Si è adattato bene nei tre anni che ha giocato in Germania. infortunio? Sicuro che in Argentina si sarebbe recuperato. Non è ancora al meglio a livello fisico".

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