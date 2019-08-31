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Ag. De Paul: "Stiamo parlando con la Roma ma c'è poco tempo". Anche la Fiorentina preme sull'argentino

Il futuro di Rodrigo De Paul è tutt’ora in bilico. La Fiorentina preme e non è la sola, così la sua permanenza all’Udinese è tutt’altro che scontata. Tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 20:52
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Il futuro di Rodrigo De Paul è tutt’ora in bilico. La Fiorentina preme e non è la sola, così la sua permanenza all’Udinese è tutt’altro che scontata. Tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe anche la Roma. Questo ha dichiarato ai microfoni di TeleRadioStereo l’agente dell’argentino, che ha però aggiunto anche come sia complicato poter chiudere un’operazione del genere in così poco tempo. Queste le sue parole sui giallorossi: ”Stiamo parlando. È una possibilità ma c’è poco tempo“.

 

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