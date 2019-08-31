Ag. De Paul: "Stiamo parlando con la Roma ma c'è poco tempo". Anche la Fiorentina preme sull'argentino

Il futuro di Rodrigo De Paul è tutt’ora in bilico. La Fiorentina preme e non è la sola, così la sua permanenza all’Udinese è tutt’altro che scontata. Tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2019 20:52

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