Ag.Bove: "Mai si arrende il vero combattente. Si nutre di valore, rimpianto non conosce né dolore"

L'agente del calciatore viola lancia un messaggio di forza e di speranza per il suo assistito. Il futuro è ancora tutto da scrivere

Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram dopo l'operazione alla quale si è sottoposto nella giornata di oggi il suo assistito, al quale è stato impiantato un defibrillatore removibile. La foto ritrae il centrocampista della Fiorentina durante un allenamento e ciò che ha scritto il procuratore è un messaggio di speranza per il futuro:

"Mai si arrende il vero combattente. Si nutre di valore, rimpianto non conosce, né dolore".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Caressa: “Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri”

https://www.labaroviola.com/caressa-prade-mercato-geniale-con-de-gea-e-kean-si-e-fidato-della-propria-conoscenza-oltre-i-numeri/280366/