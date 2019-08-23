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Ag. Biraghi: "Cristiano vuole andare all'Inter ma sarà la Fiorentina a decidere il suo futuro".

Queste le parole rilasciate a Sportitalia da Mario Giuffredi agente di Cristiano Biraghi: "Il calciatore vuole andare all'Inter ma spetta alla Fiorentina decidere il suo futuro visto che è un club che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 14:00
Ag. Biraghi: "Cristiano vuole andare all'Inter ma sarà la Fiorentina a decidere il suo futuro". -
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Queste le parole rilasciate a Sportitalia da Mario Giuffredi agente di Cristiano Biraghi: "Il calciatore vuole andare all'Inter ma spetta alla Fiorentina decidere il suo futuro visto che è un club che gli ha dato tanto e permesso di giocare nella Nazionale maggiore".

 

 

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