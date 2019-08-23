Ag. Biraghi: "Cristiano vuole andare all'Inter ma sarà la Fiorentina a decidere il suo futuro".
Queste le parole rilasciate a Sportitalia da Mario Giuffredi agente di Cristiano Biraghi: "Il calciatore vuole andare all'Inter ma spetta alla Fiorentina decidere il suo futuro visto che è un club che...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 14:00
Queste le parole rilasciate a Sportitalia da Mario Giuffredi agente di Cristiano Biraghi: "Il calciatore vuole andare all'Inter ma spetta alla Fiorentina decidere il suo futuro visto che è un club che gli ha dato tanto e permesso di giocare nella Nazionale maggiore".