Ag. Badelj: "Il prossimo anno giocherà a Milano per motivi famigliari. Quindi o Inter o Milan"

Milan Badelj è destinato a restare in Italia. Parola del suo agente, Saffet Balkan, che ha dichiarato al portale turco Star la volontà del giocatore di giocare ancora nel campionato di Serie A. Queste...

Milan Badelj è destinato a restare in Italia. Parola del suo agente, Saffet Balkan, che ha dichiarato al portale turco Star la volontà del giocatore di giocare ancora nel campionato di Serie A. Queste le sue parole:

"Sono due le possibili destinazioni di Badelj, che ha deciso di continuare a giocare in Italia per ragioni familiari, la Turchia non è stata presa in considerazione. Probabilmente giocherà a Milano, il suo nuovo club potrebbe essere il Milan o l’Inter”.