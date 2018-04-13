Adv domani a Firenze: vuole caricare la squadra per proseguire il sogno. In dubbio con la Spal...

Andrea Della Valle, di ritorno da un viaggio di lavoro a Dubai, sarà a Firenze già dalla mattinata di domani: il numero uno viola si recherà al centro sportivo, per parlare con i ragazzi, con i dirige...

Andrea Della Valle, di ritorno da un viaggio di lavoro a Dubai, sarà a Firenze già dalla mattinata di domani: il numero uno viola si recherà al centro sportivo, per parlare con i ragazzi, con i dirigenti e per supportare l'intero ambiente. L'obiettivo è quello di riuscire a mantenere alta la soglia dell'attenzione in vista del match contro la Spal. Il patron sa che la squadra sta vivendo un momento magico, gettando il cuore oltre l'ostacolo dopo la tragedia Astori. Anche per questo farà di tutto per essere fisicamente presente pure domenica, allo stadio, dribblando se possibile gli impegni di lavoro.