Adli saluta il Milan e i tifosi rossoneri: "Ho vissuto momenti straordinari con questa maglia. Grazie"

Il centrocampista francese saluta il Milan e i tifosi rossoneri sul suo account di Instagram

Yacine Adli è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista francese lascia il Milan e, a partire dai prossimi impegni stagionali, vestirà la maglia viola. Intanto saluta la sua ex squadra e i tifosi rossoneri sul suo account di Instagram:

"Famiglia Rossonera,

Non so come iniziare questo messaggio perché ho troppe cose da dirvi. Da quando sono arrivato a Milano mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra è dì questi colori. Ho vissuto dei momenti diversi, alcuni sono stati difficili dove ho dovuto stringere i denti è lavorare forte però non dimenticherò mai tutti momenti straordinari che ho vissuto con questa maglia. Ai miei compagni di squadra, Vi amo! Vi amo tantissimo e vi auguro a tutti il migliore per voi e le vostre famiglie. Questo gruppo è diverso ed è stato un onore di poter vivere ogni giorno insieme a voi. Ai tifosi, Grazie. Grazie del vostro sostegno instancabile e per tutti momenti di gioia che abbiamo condiviso. Rimarranno sempre nel mio cuore. Vi auguro tutto il bene del mondo. Arrivederci".

Ufficiale: Yacine Adli è un nuovo calciatore della Fiorentina. Indosserà la maglia numero 29

https://www.labaroviola.com/ufficiale-yacine-adli-e-un-nuovo-calciatore-della-fiorentina-indossera-la-maglia-numero-29/265913/