Ufficiale: Yacine Adli è un nuovo calciatore della Fiorentina. Indosserà la maglia numero 29

Dopo i test medici svolti stamani direttamente al Viola Park, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Yacine Adli alla Fiorentina. "Yacine è viola", il messaggio del club viola corredato dalle...

Dopo i test medici svolti stamani direttamente al Viola Park, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Yacine Adli alla Fiorentina. "Yacine è viola", il messaggio del club viola corredato dalle prime immagini del centrocampista ex Milan con la sua nuova maglia. Questa la nota ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli dall’ A.C. Milan.

Adli, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018.

Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, la maglia del Bordeaux e, nell’ultima stagione con il Milan, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol.

Adli indosserà la maglia numero 29".

(FOTO): RIFINITURA AL VIOLA PARK, AMRABAT SI ALLENA IN GRUPPO. DOMANI LA GARA DECISIVA CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA

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