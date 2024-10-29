Adli non ha dubbi: "La Serie A è uno dei campionati più competitivi. Le cose stanno cambiando"

Tatticamente la Serie A è il miglior campionato. Quest'anno sarà una stagione dura

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a L'Equipe della Serie A: "Per me la Serie A è uno dei campionati più competitivi, e questo perché ci sono squadre molto preparate; tatticamente è il migliore. La Serie A è famosa è famosa perché le squadre sono molto difensive e il che ti rende più difficile segnare e prendere il sopravvento sugli avversari, anche perché il livello è molto omogeneo tra le squadre. Quest'anno sarà una stagione dura, al momento non c'è ancora una squadra che ha preso il largo. Spesso ho sentito delle critiche sulla Serie A per il suo aspetto molto chiuso delle squadre in campo, ma basta vedere l'ultimo Inter-Juventus finito 4-4 per capire che le cose stanno cambiando".

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