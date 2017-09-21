Adesso si pensa all'Atalanta, spazio a Babacar, Eysseric e Saponara?

Rientro subito a Firenze in treno e primo allenamento previsto alle ore 17. Tutto dipende da prossimi allenamenti, sarà turnover?

La Fiorentina da oggi inizia a preparare la sfida che la vedrà opposta domenica all’Atalanta all’Artemio Franchi, con fischio d’inizio alle 20.45. Davide Astori e compagni hanno fatto ritorno a Firenze con un treno speciale subito dopo la partita. Qualche ora di sonno per recuperare le forze fisiche e mentali, poi nel pomeriggio torneranno subito al lavoro: l’appuntamento è per le 17 al centro sportivo.

Contro l’Atalanta di Gasperini, terzo impegno a distanza di pochi giorni, sicuramente Stefano Pioli adotterà un certo turnover. Ecco che allora da oggi saranno principalmente tre i giocatori sotto osservazione: Eysseric, Saponara e Babacar. Il primo, dopo l’infortunio alla caviglia patito contro la Sampdoria, è completamente recuperato. Discorso simile per Saponara, anche lui arruolabile. Per quanto riguarda infine Babacar, contro l’Atalanta mister Pioli potrebbe concedergli spazio: certo, saranno importanti i prossimi allenamenti e la voglia di sfruttare al massimo l’occasione che dimostrerà il senegalese, che in questa prima fase della stagione non è ancora riuscito ad essere incisivo e determinante negli spezzoni di gara disputati.

La Nazione