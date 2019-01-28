Adesso la Roma in Coppa. Torna Milenkovic ma ci sono tanti problemi da risolvere. Sorridono solo...

La Coppa Italia è un obiettivo della società viola e arrivare in semifinale sarebbe un bel passo avanti, soprattutto sul piano dell’autostima. Già, perché il cammino che porta alla finale è tutt’altro...

La Coppa Italia è un obiettivo della società viola e arrivare in semifinale sarebbe un bel passo avanti, soprattutto sul piano dell’autostima. Già, perché il cammino che porta alla finale è tutt’altro che semplice per Chiesa e compagni. In ogni caso, anche ieri contro il Chievo, la Fiorentina ha dimostrato di saper soffrire e, soprattutto, il gruppo viola arriva a questa sfida con il morale alle stelle visto che i tre punti conquistati a Verona hanno accorciato ancora un po’ la classifica.

Ma niente calcoli, lo ha detto anche Pioli. Ora testa alla Coppa Italia, il resto verrà dopo. La Fiorentina ha il vantaggio di giocare in casa, ma ha anche un bel po’ di problemi da risolvere in difesa. Le ultime due partite hanno confermato che lì dietro c’è parecchio da lavorare. Dall’altra parte la coppia Muriel-Chiesa promette scintille e, almeno da quel punto di vista, Pioli può stare tranquillo. La squadra viola sarà in campo anche oggi per preparare la partita, da valutare alcuni cambiamenti tattici. Contro la Roma tornerà a disposizione anche Milenkovic, ieri fuori per influenza.

La Repubblica