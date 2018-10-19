Adesso anche il Cagliari ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare la fascia per Astori
In occasione della partita a Firenze tra Fiorentina e Cagliari, in onore di Astori la società sarda ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare una fascia di capitano speciale in onore di Astori. C...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 12:57
In occasione della partita a Firenze tra Fiorentina e Cagliari, in onore di Astori la società sarda ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare una fascia di capitano speciale in onore di Astori. Così riporta La Nazione questa mattina.