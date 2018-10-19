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Adesso anche il Cagliari ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare la fascia per Astori

In occasione della partita a Firenze tra Fiorentina e Cagliari, in onore di Astori la società sarda ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare una fascia di capitano speciale in onore di Astori. C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 12:57
Adesso anche il Cagliari ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare la fascia per Astori - foto acf
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In occasione della partita a Firenze tra Fiorentina e Cagliari, in onore di Astori la società sarda ha chiesto alla Lega il permesso di utilizzare una fascia di capitano speciale in onore di Astori. Così riporta La Nazione questa mattina.

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